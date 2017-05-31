В Раде хотят украинизировать печатные СМИ

В Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение языковых квот для печатных СМИ. Так, 50% текста в них должно быть на украинском.

Об этом заявила глава комитета парламента по вопросам информационной политики, нардеп от "Народного фронта" Виктория Сюмар в интервью ЛІГА.net.

"Если говорить не об интернет-СМИ, а о прессе, то у нас есть законопроект, предусматривающий 50% украиноязычного контента для печатных СМИ", - отметила она.

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Также Сюмар рассказала, что она - сторонник того, чтобы государство пошло путем стимулирования, а не директив: чтобы сделали для соблюдающих эту квоту какие-то налоговые льготы или льготы по распространению.

"Но тут мы еще будем думать, как лучше прописать, так как нормы этого проекта переплетаются и с нормами языковых законов и с нормами законопроектов от Кабмина, которые сейчас на рассмотрении в комитете по вопросам информполитики, которые касаются печатных СМИ", - подчеркнула депутат.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон"О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" (№5313), установив для общенациональных каналов квоту в 75% для передач и фильмов на украинском языке и 60% - для местных.