Перспектива Украины зависит от отношений с Россией - Меркель

Долгосрочная перспектива Украины зависит от построения партнерских и стратегических отношений с Россией, считает федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом она заявила журналистам в Берлине.

По мнению канцлера, из-за своего географического положения Украина просто вынуждена находиться между ЕС и Россией во всех смыслах этой формулировки.

“В конце концов, Украина в долгосрочной перспективе во многом зависит от того, как нам удастся построить наши партнерские и стратегические отношения с Россией. Это полностью в интересах Украины”, - заметила А.МЕРКЕЛЬ.

Затронув вопрос украинско-российских отношений, А.МЕРКЕЛЬ вспомнила и о внутриполитическом кризисе в Украине. По ее словам, пока политическая ситуация в Украине является тяжелой, а руководству даже сложно принимать какие-либо решения.

“Конечно, нам хотелось бы посодействовать Украине стать более политически управляемой”, - подчеркнула А.МЕРКЕЛЬ.