В УКРОПе заявили об охоте властей на политических оппонентов под видом борьбы с коррупцией

Руководитель секретариата партии УКРОП, депутат Киевского областного совета Денис Борисенко на своей странице в Facebook сообщил, что 30 мая его пытались вызвать в правоохранительные органы для дачи объяснений по делу о якобы незаконном обогащении.

«Сегодня шестеро правоохранителей показательно разыскивали меня в офисе УКРОПа, чтобы «пригласить» для дачи объяснений по совершенно надуманному делу о моем якобы незаконном обогащении. Предполагаю, что за этим стоят «доброжелатели», хорошо изучившие мою декларацию, которую я подал как депутат областного совета. В ней все открыто и прозрачно. Жаль только, что там нет графы, в которой я мог бы написать, что занят в бизнесе с 18 лет и успел заработать себе на жизнь достаточно, чтобы сейчас заниматься развитием оппозиционной политической партии, не думая о том, как прокормить семью», – написал Денис Борисенко.

Политик также напомнил, как недавно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции добилось решения Печерского райсуда Киева о конфискации у оппозиционного УКРОПа почти 500 тыс. грн якобы незаконно уплаченных членских взносов. При этом работники агентства за два года не смогли запустить действенную систему электронного декларирования. Кроме того, они не интересуются тем, на что тратят миллионы гривен из карманов налогоплательщиков парламентские партии, подчеркнул депутат облсовета.

Денис Борисенко также заверил, что готов выполнить все законные требования правоохранителей, однако попытки обвинить его в противоправном обогащении больше похожи на преследование политических оппонентов, чем на борьбу с коррупцией.

«НАБУ и прокуратура занимаются «коррупционером» Борисенко вместо того, чтобы ловить и наказывать тех, кто присваивает и транжирит бюджетные деньги», – подытожил политик.