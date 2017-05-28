В Украине сегодня отмечают День пограничника

В Украине в воскресенье, 28 мая, отмечают профессиональный праздник - День пограничника, по этому случаю в Государственной пограничной службе состоялись торжественные мероприятия, пишет Тиждень.ua.

К поздравлениям присоединился и президент Украины Петр Порошенко, который подчеркнул, что эффективно действующая Государственная пограничная служба является ключевым элементом обеспечения национальной безопасности Украины.

По его мнению, пограничные войска сегодня вышли на новый качественный уровень.

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Он отметил, что более 16 тысяч военнослужащих пограничного ведомства являются участниками боевых действий. 738 – получили заслуженные государственные боевые награды.

Отметим, что согласно закону, главной задачей погранвойск Украины является обеспечение неприкосновенности государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах Украины, а также охрана экономической зоны Украины.

Напомним, накануне, 27 мая пограничники задержали боевика «ДНР», который вел разведывательную деятельность на Донбассе.