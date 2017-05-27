На Донетчине задержали бывшего боевика "ДНР"

На Донетчине задержали бывшего боевика террористической организации «ДНР».

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, вчера, 26 мая, в ходе реализации полученной оперативной информации относительно возможного пересечения линии разграничения лицом, предположительно причастным к деятельности НВФ, правоохранители задержали этого гражданина на подъезде к контрольному пункту въезда-выезда «Гнутово». Во время осмотра личных вещей у него было обнаружено «военный билет» террористической организации «ДНР» и справку об участии в боевых действиях на стороне НВФ.

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Также во время проведения фильтрационных мероприятий установлено, что мужчина с 2014 по 2016 годы проходил службу в одном из подразделений террористов на неконтролируемой территории. Гражданин неоднократно принимал участие в боевых действиях и совершал боевые выходы с целью ведения диверсионно-разведывательной работы. Он сообщил, что в 2016 году уволился из рядов НВФ «ДНР» по собственному желанию.

Лицо передано сотрудникам СБУ для проведения следственных действий.