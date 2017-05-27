Лидеры G7 отметили роль РФ в конфликте в Украине для установления мира
16:52, 27 мая 2017Политика
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G7 подчеркнули ответственность Российской Федерации в конфликте в Украине.
Иллюстрация REUTERS
Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) отметили роль Российской Федерации в конфликте в Украине для установления мира.
Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии, передает корреспондент УНИАН.
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"Мы отмечаем ответственность Российской Федерации в конфликте и подчеркиваем ее роль, которую она должна сыграть, чтобы восстановить мир и стабильность", - подчеркнули лидеры "Группы Семи".
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