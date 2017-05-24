В НФ отреагировали на очередной фейк российской пропаганды

В партии "Народный фронт" отреагировали на очередной фейк российской пропаганды. Об этом говорится в распространенном заявлении политсилы.

"Сегодня, 24 мая, российская пропаганда дважды отличилась информационными утками, которые отличаются особой абсурдностью. По 12-бальной системой оценивания уровень тупого примитива «страшного» путинского ФСБ» сегодня можно оценить на 12+", - говорится в заявлении.

Так, сообщается, что об одном из провокационных сообщений пресс-служба «Народного фронта» сообщала несколько часов назад.

"А именно, про разосланный в украинские редакции изданий текст, в котором «белое стало черным» - фракцию НФ, которая была инициатором и вдохновителем принятия закона о 75% украинского языка на телевидении, попытались обвинить в блокировании этой нормы. Несмотря на очевидную ложь и искаженные фамилии депутатов, некоторые издания, такие как «Комсомольская правда в Украине» услужливо вылили этот продукт российского беспросветного креатива на голову читателям", - говорится в заявлении.

"Вторая информационная утка сегодня была рассчитана на российского зрителя. Телеканал «Россия 24», который хоть и запрещен в Украине, но в представлении не нуждается, поскольку всем известна его ненависть к Украине и украинцам, скормил путинской публике сюжет про лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка. В частности, об ужасно дорогой виллу на Майорке с фотографиями и описанием роскоши. Фотографии для фейкового сюжета были взяты – внимание! - с одного из зарубежных сайтов о продаже недвижимости. Дешевое информационное ГМО для россиян, которые привыкли слышать о «распятых мальчиков» и "двух рабов", - отмечают в политсиле.

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Вместе с тем, в «Народном фронте» предупреждают, что запущенная киселевским агитпропом ложь из России традиционно экспортируется в Украину руками «пятой колонны».

«Именно поэтому «Народный фронт» предупреждает украинцев быть бдительными. Только недавно Арсений Яценюк выиграл суд относительно вилл в Майами. Теперь снова виллы, но уже на Майорке. Абсолютный кризис с провокациями в ФСБшных пропагандистов. Не говоря о фейке об участии Арсения Яценюка в чеченской войне и другой откровенной «лабуде» роспропаганды», - сказано в заявлении.

В «Народном фронте» отметили, что потоки лжи из России, а также решение суда Ессентуков свидетельствуют о том, что Путин не может простить экс-премьеру успешной работы по защите страны, отказа от российской газовой иглы и контактов с влиятельными лидерами мира по поддержке Украине.

Как известно, ранее украинская сторона в СЦКК опровергла байку боевиков про химическое оружие ВСУ.