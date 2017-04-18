Украинская сторона в СЦКК опровергла басню боевиков о химическом оружии ВСУ

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации по соблюдению режима прекращения огня опровергла утверждение контролируемых Россией боевиков о химическом оружии Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

«Украинская сторона в СЦКК сообщает, что в информационном пространстве средств массовой информации ОРДЛО продолжают появляться фейковые информационные сообщения с заявлениями лидеров НВФ ОРДЛО с целью дискредитации руководства Украины в нарушении международного права», - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что 17 апреля на сайте «Луганский информационный центр» был опубликован материал с заявлением представителя «Народной милиции ОРЛО», полковника Андрея Морочко под названием «ВСУ хранят на складах в Станично-Луганском районе отравляющие вещества».

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«Информация, которая изложена в данном информационном материале, не соответствует действительности, поскольку руководство государства 13 января 1993 года подписало Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении», - заявляет украинская сторона в СЦКК.

Этот международный договор в рамках ООН в области контроля вооружений имеет целью полное запрещение производства и использования химического оружия, учитывая его вредность для окружающей среды и здоровья человека, а также определяет обязательства государств-участников в этой сфере.

«Украина, в отличие от Российской Федерации и ее помощников в лице руководства НЗФ ОРДЛО, эти обязательства выполнила полностью, как и обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, которая направлена на прекращение использования противопехотных мин, как одного из средств вооруженной борьбы», - говорится в сообщении.