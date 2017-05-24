Не прокурорское это дело – доказательства вины в суде предъявлять

Сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отчитывался в Верховной Раде за год работы. Красиво рассказывал о борьбе за справедливость, формировании команды, которая доказала бы, что в Украине превалирует законность... Все в этой «бочке меда» было прекрасно: и деньги, возвращаемые в бюджет, и дела высокопоставленных чиновников времен Януковича и не только, направляемые в суды, и постепенное очищение авгиевых прокурорских конюшен от нечистоплотных кадров.

Но позволю себе добавить в нее большую ложку дегтя.

Касается она работы местных прокуратур, сегодняшняя оценка которых из уст генерального прокурора показалась довольно поверхностной.

Показательный эпизод.

Итак, в конце прошлого года в Ужгороде произошло ДТП, зафиксированное на видео и имеющее нескольких свидетелей. Резонанса происшествию добавлял тот факт, что свидетели называли виновником аварии человека, который отбирал кандидатов в новую полицию в составе местной аттестационной комиссии – Николая Бережанского. Он с места происшествия… ушел, поругавшись со свидетелями (все это есть на видео). Зато появилась его жена, заявила, что за рулем была она, и полиция, проигнорировав сообщения очевидцев и даже оперативно появившиеся в интернет-СМИ новости (содержащие видеодоказательства преступления, совершенного мужчиной, который к тому же, судя по всему, был нетрезв)… составила протокол на женщину. В таком виде дело ушло в суд.

Времена Януковича давно минули, и в стране, которая «живет по-новому» с новым Генпрокурором и даже новой полицией… Ужгородский городской районный суд дело вообще закрыл! Виновных не нашлось в принципе, и даже штраф платить никто не должен!

В этот суд ни полиция, ни прокуратура не сочли нужным вызывать свидетелей или приобщать к материалам дела опубликованные и общедоступные видеодоказательства реальной картины происшедшего. Все, вроде бы, в лучших традициях худших времен «семьи» Януковича: «своего» отмазывают.

Но – нет.

История могла бы быть исчерпана. Конечно, ответчик в суде – не тот человек, который был за рулем, но факт ДТП – зафиксирован, и, хоть суд и сфальсифицирован (как и все дело), штраф-то в казну все равно кем-то должен быть уплачен. Так происходило во времена упомянутого Януковича, Пшонки и Захарчено – разного рода козлы отпущения (водители, помощники и т.п.) уплачивали символические штрафы за правонарушения своих патронов в аналогичных случаях.

Однако времена Януковича давно минули, и в стране, которая «живет по-новому» с новым Генпрокурором и даже новой полицией… Ужгородский городской районный суд дело вообще закрыл! Виновных не нашлось в принципе, и даже штраф платить никто не должен!

Основанием был назван п. 1 статьи 247 Уголовного кодекса об административных правонарушениях (УКоАП) Украины.

Для непосвященных: в этом пункте этой статьи перечислены обстоятельства, «исключающие производство по делу об административном правонарушении». Простыми словами, суд решил, что никакого нарушения не было. УНИАН писал об этом в статье «Рука руку моет: как новые копы сработали не лучше старых ментов, прокуратура не вмешалась, а суд «покрыл».

Поскольку, согласно ст. 131-1 Конституции Украины, публичное обвинение в суде представляет прокуратура, УНИАН поинтересовался у прокурора Закарпатской области (и, параллельно, у ГПУ), как же так могло произойти, что есть ДТП, есть «пострадавший» трактор (коммунальная собственность города) и его водитель, есть свидетели, среди которых – тот же водитель трактора, журналист и другие участники дорожного движения, есть видеосвидетельства – как записи минимум двух видеорегистраторов из двух разных автомашин, так и целый разговор с вышедшим из своего авто после совершения ДТП Бережанским, зафиксированный камерой смартфона; на худой конец, есть протокол – хоть и «липовый» - но составленный полицией и, как следствие, - есть виновник (хоть и фальшивый), а суд выносит постановление о закрытии дела, указывая на отсутствие происшествия и состава административного правонарушения?

Ответы «порадовали».

Прокурор Закарпатской области Владимир Гаврилюк, в частности, сообщил, что, давать оценку видео, на котором зафиксирована вышеупомянутая история с ДТП, квалифицировать действия водителя-виновника происшествия, зафиксированного на этом видео, или действиям полиции, которая не особо напрягалась сбором свидетельских показаний, а также работе судей, которые не увидели в деле никаких нарушений, - не может, поскольку «это может быть расценено как противоправное вмешательство или влияние» на работу других должностных лиц или судей.

Генеральная прокуратура тоже дала «развернутый» ответ за подписью начальника отдела рассмотрения запросов на доступ к публичной информации Натальи Теличко, с цитатами законов «О доступе к публичной информации», «О прокуратуре», «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», «О безоплатной правовой помощи». Суть его сводится к тому, что «предоставление разъяснений, юридических консультаций по правовым вопросам» не относится к функциям прокуратуры.

Странно, что не добавили: …как и надзор за работой полиции, и, с учетом проваленного (или – проданного) следствия и суда – представление интересов государства Украина в суде.

Как говорится, приехали.

Но, раз уж в своем отчете Юрий Луценко много говорил о справедливости и законности, остается надежда на самого главу ГПУ. Вполне возможно, что прокурор без юридического образования, над чем его подчиненные довольно часто посмеиваются, сумеет разобраться в деле лучше их самих.

Татьяна Урбанская