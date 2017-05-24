Дело об убийстве Бузины в ближайшее время направят в суд - Луценко
14:08, 24 мая 2017Политика
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"Подозреваемые после проведения биологической экспертизы переведены в разряд обвиняемых, и вскоре дело пойдет в суд", - сказал он.
Третьего подозреваемого в убийстве Бузины освободили / фото УНИАН
Уголовное производство об убийстве в Киеве публициста Олеся Бузины в ближайшее время будет передано в суд. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде.
"Подозреваемые после проведения биологической экспертизы переведены в разряд обвиняемых, и вскоре дело пойдет в суд", - сказал он.
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Как известно, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева неподалеку от дома, где он жил. По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян – Медведько и Денис Полищук.
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