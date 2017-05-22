Янукович победил в конкурсе "красоты" наиболее коррумпированных чиновников - Transparency International
Для мирового сообщества дело Януковича вызывает большое беспокойство.
Председатель правления Transparency International Хосе Угас заявляет, что бывший президент Украины Виктор Янукович международным сообществом был признан самым коррумпированным чиновником мира в результате проведенного организацией так называемого конкурса «красоты» топ-коррупционеров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Угас сообщил во время дискуссии "Как Украине наконец достичь успеха в борьбе с топ-коррупцией и возврате украденных активов?".
По его словам, дела, связанные с коррупцией топ-чиновников по всему миру, стали приоритетными для организации, потому что большинство этих чиновников остаются безнаказанными.
В этой связи, из-за безнаказанности чиновников, организация в прошлом году решила через всемирную сеть Интернет провести так называемый открытый конкурс "красоты" с единственным вопросом: кто, по мнению граждан из всех стран, является наиболее коррумпированным в мире.
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"В течение трех месяцев мы получили около 350 кандидатов. Мы создали специальную техническую панель, чтобы упорядочить этот большой список, и мы получили список из 50 имен", - сказал Угас.
Затем Transparency International в Интернете разместила истории этих людей и их фотографии, и все желающие в течение двух месяцев могли голосовать за того, кто, по их мнению, является наиболее коррумпированным.
Угас отметил, что дела 50 лиц касались, в частности, коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), а также таких стран, как Бразилия, Панама и других.
"Вы знаете кто победил? Янукович победил. Таким образом, люди считают, что наиболее коррумпированный человек в мире родом из этой страны, и он является бывшим президентом Украины", - подчеркнул Угас.
По его словам, для мирового сообщества дело Януковича вызывает большое беспокойство.
Угас вспомнил, как в прошлом году встречался с украинскими чиновниками, чтобы получить информацию, как продвигается расследование дела Януковича, потому что в нем прослеживается безнаказанность причастных к коррупции лиц. Как утверждает председатель правления Transparency International: "Мы не слышали о проведении эффективного расследования в отношении Януковича. Очевидно, что он является абсолютно свободным без ограничений и находится в России под защитой Путина, и ничего не происходит. Именно поэтому международное сообщество, по крайней мере международное антикоррупционное сообщество, довольно обеспокоено".