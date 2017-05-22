Янукович победил в конкурсе "красоты" наиболее коррумпированных чиновников - Transparency International

Председатель правления Transparency International Хосе Угас заявляет, что бывший президент Украины Виктор Янукович международным сообществом был признан самым коррумпированным чиновником мира в результате проведенного организацией так называемого конкурса «красоты» топ-коррупционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Угас сообщил во время дискуссии "Как Украине наконец достичь успеха в борьбе с топ-коррупцией и возврате украденных активов?".

По его словам, дела, связанные с коррупцией топ-чиновников по всему миру, стали приоритетными для организации, потому что большинство этих чиновников остаются безнаказанными.

В этой связи, из-за безнаказанности чиновников, организация в прошлом году решила через всемирную сеть Интернет провести так называемый открытый конкурс "красоты" с единственным вопросом: кто, по мнению граждан из всех стран, является наиболее коррумпированным в мире.

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"В течение трех месяцев мы получили около 350 кандидатов. Мы создали специальную техническую панель, чтобы упорядочить этот большой список, и мы получили список из 50 имен", - сказал Угас.

Затем Transparency International в Интернете разместила истории этих людей и их фотографии, и все желающие в течение двух месяцев могли голосовать за того, кто, по их мнению, является наиболее коррумпированным.

Угас отметил, что дела 50 лиц касались, в частности, коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), а также таких стран, как Бразилия, Панама и других.

"Вы знаете кто победил? Янукович победил. Таким образом, люди считают, что наиболее коррумпированный человек в мире родом из этой страны, и он является бывшим президентом Украины", - подчеркнул Угас.

По его словам, для мирового сообщества дело Януковича вызывает большое беспокойство.

Угас вспомнил, как в прошлом году встречался с украинскими чиновниками, чтобы получить информацию, как продвигается расследование дела Януковича, потому что в нем прослеживается безнаказанность причастных к коррупции лиц. Как утверждает председатель правления Transparency International: "Мы не слышали о проведении эффективного расследования в отношении Януковича. Очевидно, что он является абсолютно свободным без ограничений и находится в России под защитой Путина, и ничего не происходит. Именно поэтому международное сообщество, по крайней мере международное антикоррупционное сообщество, довольно обеспокоено".