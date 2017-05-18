Прокурор призывает Януковича до 29 мая решить, хочет ли он проведения суда присяжных

Прокурор Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Руслан Кравченко призвал экс-президента Виктора Януковича до 29 мая сообщить свое решение о возможности проведения суда присяжных по делу о совершении им государственной измены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявил прокурор Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Руслан Кравченко.

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“Он, если хочет, то до 29 мая у него есть время для принятия такого решения”, - сказал Кравченко.

Прокурор уточнил, что для того, чтобы сообщить о принятом решении, Януковичу достаточно передать соответствующее письмо через своих адвокатов.

“Только он может принять это решение, и мы увидим, испугается ли Янукович суда присяжных или нет, чтобы не только суд, но и представители украинского общества приняли решение, виновен он или нет. Если он не воспользуется этим правом, я считаю, что этот суд в этом составе может принять справедливое решение”, - отметил Кравченко.

Также он пояснил, что, в случае принятия Януковичем решения о суде присяжных, его дело будет рассматривать двое профессиональных судей и трое определенных присяжных.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

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Сегодня в Оболонском райсуде Киева во время подготовительного заседания прокурор Руслан Кравченко заявил, что прокуратура просит суд назначить рассмотрение по сути дела в отношении экс-президента в форме специального судебного производства, то есть судебного рассмотрения уголовного производства в отсутствие обвиняемого.

Суд обязал защитников Януковича к следующему заседанию подготовиться и определить свое мнение по поводу возможности или невозможности назначения специального судебного заседания, а также о возможности или невозможности проведения судебных заседаний либо с участием суда присяжных, либо с участием трех профессиональных судей.

Также сегодня суд на 29 мая перенес подготовительное заседание в уголовном производстве о совершении Януковичем госизмены.