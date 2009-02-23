Тимошенко «объяснила», зачем существует праздник 23 февраля

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинских мужчин с Днем защитника Отечества.

“Я искренне приветствую Вас с Вашим праздником – Днем защитника Отечества. Хотя я женщина, но я люблю этот праздник. Потому что это именно тот праздник, который излучает мужество, силу, защиту и уверенность – те доблести, которых часто не хватает в жизни. А кроме того, я уверена: есть кому защищать нашу Родную Землю”, - говорится в приветствии Ю.ТИМОШЕНКО, размещенном на Правительственном портале.

По мнению премьера, в отличие от многих, подчас искусственных и надуманных праздников, День защитника Отечества – абсолютно настоящий, даже несмотря на исторические обстоятельства его появления. “Потому что какая разница, что там было под Псковом и Нарвой чуть ли не сто лет назад. Главное, что этот день и сегодня мы расцениваем как праздник настоящей мужской дружбы, братства, взаимопомощи, чести и достоинства”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО .

Она пожелала “всем нашим дорогим мужчинам успехов, здоровья и сердечной благодарности за труд. Я желаю Вам патриотизма, любви к Украине и большого, настоящего человеческого счастья”.

“А еще, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО, - как мне кажется, праздник 23 февраля существует и для того, чтобы никто не забывал, что ровно через две недели – 8 марта... :)”.