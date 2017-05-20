Россия разместила в Крыму шесть ядерных боеголовок - Джемилев

Россия разместила в Крыму шесть ядерных боеголовок. Об этом сообщил в интервью UATV лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Liga.net.

"Крым превратили в такую военную базу... У нас есть даже информация, что там сейчас шесть ядерных боеголовок", - заявил он.

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По словам Джемилева, разворачивать какие-либо военные действия в Крыму опасно.

Ранее эксперты заявляли, что милитаризация Крыма привела к его высокой дотационности и упадку туризма.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.