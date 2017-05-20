Порошенко призывал Запад более решительно действовать, чтобы заставить РФ выполнять Минские соглашения

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина призывает западных партнеров более решительно действовать, чтобы заставить Россию повернуть минский процесс в конструктивное русло.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, состоявшейся в резиденции федерального правительства Германии – замке Месеберг (г. Гранзее, земля Бранденбург).

«Конечно, что мы имеем сейчас новые реалии, когда российский президент Путин издал указ по поводу признания фейковых документов, российское правительство фактически распространило рублевую зону РФ на оккупированные территории Украины, мы имеем конфискацию российскими властями активов, которые принадлежат Украинскому государству и украинским гражданам на оккупированных территориях», - заявил он.

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«С учетом всех этих реалий мы должны все-таки более решительно действовать дальше для того, чтобы повернуть минский процесс в конструктивное русло», - подчеркнул глава государства.

При этом Порошенко в очередной раз подчеркнул, что он не видит никаких альтернатив Минским договоренностям и настаивает на их полном выполнении.