Партия регионов поможет оформить иски тем, кому отключили тепло

Партия регионов намерена открывать юридические консультации для граждан, жилье которых сегодня незаконно отключают от теплоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Донецке в ходе семинара «Защита законных прав граждан в сфере коммунальных услуг» народный депутат, председатель Донецкой областной организации Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

Он объяснил, что когда в стране от теплоснабжения отключаю целые города, этим грубо нарушается закон «О теплоснабжении Украины» и закон «О национальной безопасности Украины». Поэтому в период отопительного сезона отключение населения от тепла является незаконным.

Б.КОЛЕСНИКОВ заявил о намерении через местные организации Партии регионов создать юридические консультации для граждан, чьи права в этом плане были нарушены.

«Сегодня нам через партийные организации с помощью местных советов необходимо найти механизм защиты наших граждан путем, как говорится, применения законов, - сказал народный депутат. - Для этого во всех отделениях партии мы предполагаем открыть юридические консультации, прямые линии, которые будут помогать гражданам оформить судебные иски».

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что Партия регионов на местах будет контролировать и обеспечивать механизм реализации судебных решений.