Грач готовится к бою - завтра его будут выгонять из руководства КПУ

Лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ на завтрашнем пленуме ЦК КПУ собирается «внимательно выслушать» вопрос о его возможном выводе из руководства партии.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, отвечает ли действительности данная информация.

«Да, завтра будет пленум ЦК Компартии, и будет рассматриваться этот вопрос. Если конечно его утвердят члены ЦК на повестке дня и примут такое решение», - в частности сказал Л.ГРАЧ.

«В связи с чем такое решение? Я завтра выслушаю внимательно, надеюсь, не с источника информации, без приближенных, сторонников, а официальную информацию, то так на нее и дам ответ. Сейчас больше не могу сказать», - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном результате рассмотрения данного вопроса, Л.ГРАЧ заявил: «Как это меня кто-то может выгнать? Партия не частная лавочка, в партии есть устав, программа, есть в партии выборные органы, которые решают это. Так что персонально этого сделать никто не может и говорить об этом, по крайней мере, некультурно».

Отвечая на вопрос об информации «источников», распространенной некоторыми СМИ о, якобы, существующих договоренностях между ним и бизнесменом Дмитрием ФИРТАШЕМ, Л.ГРАЧ подчеркнул: «Это все гнусности, можете дальше не цитировать! Я ФИРТАША в глаза никогда не видел и не собираюсь видеть».

При этом он добавил: «Ситуация с этими «джерелами» напоминает мне 37 год, то есть повсюду стукачи. Я чувствую себя абсолютно уверенно, потому что я прав! Для меня это главное».