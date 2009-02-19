Бывшие страны соцблока соберутся отдельно от "старой Европы"

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригласил лидеров стран Центральной и Восточной Европы к проведению собственной встречи на высшем уровне, посвященной кризису. Об этом пишет European Voice.

По предложению польского премьера, встреча могла бы пройти в Брюсселе утром 1 марта, до начала общеевропейского антикризисного саммита. Ожидается, что в переговорах примут участие руководители Чехии, Словакии, Словении, Румынии, Болгарии, Литвы, Латвии и Эстонии. Приглашен также президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.

На встрече планируется выработать единую позицию государств Центральной и Восточной Европы в отношении мер, призванных противостоять мировому кризису, которые будут обсуждаться на общеевропейском саммите. По словам польского министра по европейским проблемам Миколая Довгелевича (Mikolaj Dowgielewicz), необходимо убедиться, что экономическая ситуация в странах, не так давно вступивших в ЕС, будет принята во внимание.

Напомним, 11 февраля стало известно, что лидеры Евросоюза проведут 1 марта незапланированную встречу в Брюсселе, посвященную кризису и способам выхода из него. Пока точный список участников саммита и программа встречи неизвестны.

Лента.ру