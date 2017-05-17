Сложный путь Украины к безвизовому режиму с ЕС (видео)
16:44, 17 мая 2017Политика
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Сегодня в Страсбурге состоялась церемония подписания безвиза для Украины.
Безвиз начнет действовать с 11 июня / Фото УНИАН
Украина прошла тернистый путь, чтоб добиться визовой либерализации.
Тему безвизового режима начали обсуждать еще в 2006 году во времена президентства Виктора Ющенко.
На Саммите в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года было сорвано подписание соглашения про ассоциацию между Украиной и ЕС. Это стало переломным моментом в истории Украины и послужило началом Революции Достоинства.
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Украинцы из года в год ждали начала безвиза.
И дождались – безвизовый режим с Евросоюзом начнет действовать с 11 июня.
Складний шлях України до безвізового режиму з ЄС
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