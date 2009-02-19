Кириленко считает, что в этот раз над Огрызко - реальные тучи

Член депутатской группы «За Украину», которая входит в состав фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что в отставке министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО, кроме фракций Партии регионов и Компартии, заинтересована и фракция БЮТ.

Об этом он заявил сегодня журналистам.

«Партия регионов, Блок Тимошенко и коммунисты заинтересованы в снятии министра иностранных дел ОГРЫЗКО, потому что он проводит независимую проукраинскую политику, а также имеет свое профессиональное мнение, и поэтому неудобен на заседаниях правительства», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что угроза отставки В.ОГРЫЗКО существует. «Но группа «За Украину», конечно, против того, чтобы сейчас устраивать расправу над абсолютно профессиональным министром, который защищает украинские интересы», - добавил В.КИРИЛЕНКО.