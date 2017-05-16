Для блокирования Интернет-ресурсов нужна доказательная база и решение суда – Сюмар

Для блокирования доступа к Интернет-ресурсам нужна доказательная база со стороны Службы безопасности Украины, а также, желательно, решение суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар, комментируя указ президента, который введен в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".

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“Такие вещи надо делать с тщательно подготовленной доказательной базой. Я бы просила, чтобы СБУ такую доказательную базу для убедительности предоставила. Только такие подходы возможны в данном случае для ограничения Интернет-ресурсов”, - сказала Сюмар.

Она подчеркнула, что “должна быть четко выдержана процедура — должна быть доказательная база, где есть нарушения прав человека, где есть непосредственное провоцирование конфликта и пропаганда войны, и желательно, решение суда (вероятно, речь идет о необходимости решения суда о блокировании конкретных Интернет-ресурсов — УНИАН)”.

На вопрос о технической возможности выполнения такого решения, Сюмар отметила, что провайдеры должны закрыть доступ на определенные ресурсы. “В принципе, если есть адекватное сотрудничество с провайдерами, то провайдеры способны это обеспечить”, - сказала она.

При этом она добавила, что Украина не имеет на сегодняшний день такого опыта.

“Такой опыт имеют на самом деле очень мало стран мира, в частности, Китай, Россия, Турция, которые позволяют себе блокировать различные Интернет-ресурсы. Попадание в такой “клуб” - не делает чести для страны, конечно, однако в условиях информационной войны, при наличии доказательной базы, эта мера может быть понятна”, - подчеркнула Сюмар.

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Комментируя восприятие такого решения обществом, она отметила, что будут противоположные мнения, поскольку люди с либеральными подходами будут настаивать на том, что нельзя блокировать Интернет-ресурсы в коем случае, но “есть патриотические подходы, которые предусматривают, что нельзя позволять на своей территории мозг украинцев обрабатывать российским спецслужбам за помощью фактически контролируемыми ими информационными ресурсами”.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

"Запрет Интернет-провайдерам на предоставление услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.