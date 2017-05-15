Макрон назвал имя нового премьера Франции - СМИ

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон выбрал правоцентристского мэра северного города Гавр Эдуарда Филиппа новым премьер-министром страны. Об этом сообщает BBC World.

46-летний Филипп не является членом новой центристской партии Марона "Республика, вперед!". Он представляет консервативную партию "Республиканцы".

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Выбор Макрона рассматривается как попытка привлечь на свою сторону ключевые фигуры как из числа правых, так и левых во французской политике.

Филипп на протяжении долгого периода имеет тесные связи с консервативным политиком Аленом Жюппе, который занял второе место в предвыборной гонке по выдвижению кандидата на пост президента страны от партии "Республиканцы".

Как сообщал УНИАН ранее, 14 мая, Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции. Церемония инаугурации состоялась в Елисейском дворце в Париже и сопровождался салютом из 21 залпа. До принесения присяги бывший председатель движения "Вперед!" с глазу на глаз пообщался с бывшим президентом Франсуа Олландом. На встрече предшественник Макрона сообщил ему ряд засекреченных сведений, необходимых для контроля над ядерными силами страны, и ввел в курс текущих дел.