Президент об инициаторах подарить Путину Донбасс: "Мне с ними не по пути"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

Президент отметил, что благодаря Минским соглашениям в сентябре 2014 года удалось остановить наступление российских войск. "Мы остановили и ввели санкции, в том числе и в феврале 2015 года...", - сказал он.

В этой связи глава государства заявил, что Россия платит цену за агрессию в Украине, но, по его мнению, недостаточную. "И Россия платит цену. Я считаю недостаточную, но то, что можем сделать", - подчеркнул Порошенко.

"И я открыт для любых других предложений. Только почему-то они не поступают. Нет, есть предложения, я не прав. Предложения - давайте отрежем эту землю, давайте ее подарим Путину, давайте стену построим, давайте забудем про Донбасс, потому что мы его якобы никогда не вернем. Мне с ними не по пути. Вот и все", - заявил президент.