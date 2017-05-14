Президент об инициаторах подарить Путину Донбасс: "Мне с ними не по пути"
Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что не поддерживает инициативы некоторых политиков, которые направлены на то, чтобы сдать президенту Российской Федерации Владимиру Путину оккупированный Донбасс.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.
Президент отметил, что благодаря Минским соглашениям в сентябре 2014 года удалось остановить наступление российских войск. "Мы остановили и ввели санкции, в том числе и в феврале 2015 года...", - сказал он.
В этой связи глава государства заявил, что Россия платит цену за агрессию в Украине, но, по его мнению, недостаточную. "И Россия платит цену. Я считаю недостаточную, но то, что можем сделать", - подчеркнул Порошенко.
"И я открыт для любых других предложений. Только почему-то они не поступают. Нет, есть предложения, я не прав. Предложения - давайте отрежем эту землю, давайте ее подарим Путину, давайте стену построим, давайте забудем про Донбасс, потому что мы его якобы никогда не вернем. Мне с ними не по пути. Вот и все", - заявил президент.