Послезавтра Украина может получить нового министра финансов

Новый министр финансов Украины может быть назначен уже в четверг, если в Верховной Раде найдется необходимое количество депутатов, согласных проголосовать за это назначение.

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, сегодня уже определен претендент на этот пост, который согласен взять на себя ответственность за работу Министерства финансов. Вместе с этим А.КОЖЕМЯКИН отметил, что считает маловероятным вариант передачи портфеля министра финансов кому-либо из вице-премьер-министров.

«Это маловероятно, мы этот вариант уже проходили (в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН)», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Кроме того, источники в правительстве сообщили УНИАН, что передача портфеля министра финансов кому-либо из вице-премьер-министров на сегодняшний день не обсуждается.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Виктор ПИНЗЕНИК написал заявление об освобождении от должности министра финансов Украины.

Сегодня, 17 февраля, Верховная Рада приняла постановление «Об отставке министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА»

За отставку проголосовали почти в полном составе фракции БЮТ, КПУ, Блока Литвина. Из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” за отставку проголосовали 37 народных депутатов, а из фракции Партии регионов – 1.

По мнению экспертов, сейчас вероятными кандидатами на должность министра финансов Украины являются экс-министры финансов Игорь ЮШКО и Игорь МИТЮКОВ, экс-глава Национального банка Сергей ТИГИПКО, руководитель группы советников премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО Виталий ГАЙДУК.