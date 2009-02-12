Заявление Пинзеника остановит провокации против правительства и БЮТ

Заместитель лидера фракции БЮТ в Верховной Раде Украины, заместитель председателя партии «Реформы и Порядок» Сергей СОБОЛЕВ отмечает, что "заявление председателя партии «Реформы и Порядок» Виктора ПИНЗЕНИКА о его отставке с должности министра финансов было сделано с одной целью: остановить провокации со стороны оппозиции и Секретариата Президента, направленные против правительства и Блока Юлии Тимошенко”.

Об этом говорится в заявлении С.СОБОЛЕВА, переданном агентству УНИАН.

С.СОБОЛЕВ считает, что благодаря этому шагу В.ПИНЗЕНИКА, попытки использовать фамилию министра финансов для противопоставления премьер-министру и правительственной команде будут остановлены.

При этом С.СОБОЛЕВ отмечает, что ПРП есть и будет составляющей единой команды БЮТ и в дальнейшем будет поддерживать политику блока, коалиции и правительства.