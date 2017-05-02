В КИУ назвали победителей на выборах в 9 городских советов объединенных общин по партийным спискам

На выборах в 9 городских советов объединенных общин в шести областях Украины по партийным спискам депутатами стали представители 16 политических партий. Как сообщает Комитет избирателей Украины, всего в девяти ОТГ 30 апреля избирали 242 депутата.

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По партийным спискам на выборах в ОТГ победил “Наш край”: 42 представителя партии стали депутатами (17,4% от общего количества).

На втором месте – партия “Оппозиционный блок” (37 депутатов, 15,3%), на третьем – “Блок Петра Порошенко “Солидарность” (25 депутатов, 10,3% – выше место из-за представленности в большем количестве советов), на четвертом – партия “Видродження” (25 депутатов, 10,3%), на пятом – Радикальная партия (23 депутатов, 9,5%).

С шестого по девятое место расположились: ВО “Черкасчане” (21 депутатов, 8,7%), ВО “Батькивщина” (19 депутатов, 7,9%), партия “Единый центр” (14 депутатов, 5,8%) и УКРОП (11 депутатов, 4,6%).

Десятое-одиннадцатое место поделили “Самопомич” и “Стабильность” (по 5 депутатов и 2% у каждой партии).

Места с 12-е по 15-е заняли партия “Воля народа” (4 депутата, 1,7%), Аграрная партия, “Справедливость” и “Единство” (по 3 депутата и 1,2%).

На последнем месте - партия “Сила людей” (2 мандата, 0,8%).

Как сообщал УНИАН, 30 апреля состоялись выборы в 47 объединенных территориальных громадах в 19 областях Украины.