Решение суда: Бойко и Левочкин должны извиниться перед Медведчуком

Сегодня, 11 февраля, Печерский районный суд города Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Виктора МЕДВЕДЧУКА к членам Партии регионов Юрию БОЙКО и Сергею ЛЁВОЧКИНУ о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.МЕДВЕДЧУКА.

Суд признал клеветнической и не соответствующей действительности всю информацию о причастности В.МЕДВЕДЧУКА к срыву газовых переговоров, а также к посредничеству в газовой сфере, обязал ответчиков опровергнуть эту информацию и официально принести извинения В.МЕДВЕДЧУКУ, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в частности, 14 января бывший министр топлива и энергетики, народный депутат Ю.БОЙКО высказал мнение, что настоящей причиной срыва украинско-российских газовых переговоров стало лоббирование премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО интересов коммерческой структуры FKRtt Universal Swissland, фактическими владельцами которой являются В.МЕДВЕДЧУК и Игорь БАКАЙ.

После этого бывший лидер Социал-демократической партии (объединенной) В.МЕДВЕДЧУК обратился в суд с просьбой обязать народных депутатов от ПР Ю.БОЙКО и С.ЛЕВОЧКИНА опровергнуть информацию о его причастности к газовому конфликту.