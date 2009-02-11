Министр труда о безработице, зарплате в конверте и "согласии сторон"

Ситуация на рынке труда начинает выравниваться, за январь было трудоустроено 39,3 тыс. безработных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины со ссылкой на данные министра труда и социальной политики Украины Людмилы ДЕНИСОВОЙ.

По ее словам, со второй половины января количество вакансий увеличивается, а ежедневное количество обращений в Государственный центр занятости, напротив, уменьшается.

Л.ДЕНИСОВА отметила, что не все, кто обратился за помощью в центр занятости, являются безработными.

„Работник, который предупрежден о сокращении за два месяца, месяц работает на предприятии, а на второй месяц приходит в центр занятости, его уже ставят на учет (при этом он еще работает на работе и получает зарплату). И, возможно, уже с первого дня после увольнения он сразу пойдет на новую работу. Ведь целый месяц центр занятости уже ищет для него новую вакансию или предложит идти учиться и получить другую специальность”, - разъяснила Л.ДЕНИСОВА.

Говоря об обращении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Конституционный Суд по поводу конституционности закона „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения”, Л.ДЕНИСОВА заметила, что норма закона, которую Президент называет неконституционной, была внесена народными депутатами.

„Во внесенном в Верховную Раду Украины правительственном законопроекте не предусматривались эти кардинальные меры”, - отметила министр. Комментируя принятый депутатами закон, она сказала, что очень часто работодатели сами стимулируют людей „оплатой в конвертах” соглашаться при увольнении на формулировку „по согласию сторон”.

„Люди должны понимать, что этим работодатель нарушает их права. Поэтому важно в этой ситуации знать и отстаивать их”, - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.

Однако она отметила, что в случае признания этой нормы неконституционной и ее отмены, это наименьшим образом отразится на Фонде общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, бюджет которого сбалансирован и бездефицитен.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в КС и в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК сообщила, что В.ЮЩЕНКО направил в КС представление по поводу конституционности закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения» от 25 декабря 2008 года.

По ее словам, речь идет о статье 23 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», которая была дополнена словами «по согласию сторон». М.СТАВНИЙЧУК пояснила, что речь идет о том, что отныне граждане, которые увольняются по собственному желанию, будут получать помощь лишь через 91 день после регистрации на бирже труда.

Раньше, заметила М.СТАВНИЙЧУК, на 91-й день помощь получали лишь граждане, которые уволились по собственному желанию без уважительных причин, остальным средства выплачивали на 8-й день. После того как законодатель добавил три слова – «по согласию сторон», количество граждан, которые будут получать помощь через три месяца, значительно увеличится.