Секретариат Президента и Кабмин договорились по одному вопросу
Во ФГИУ сохраняют статус-кво
|Дмитрий Парфененко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.
По его словам, суть данной договоренности заключается в поддержании существующего на сегодняшний день статус-кво, в частности, относительно кадровой политики в Фонде.
«Никто не уходит, никто новый не приходит», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.
В этой связи он отметил, что не планирует на данный момент подписывать какие-либо указы относительно увольнения или назначения новых сотрудников в Фонде.
Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2008 года Верховная Рада освободила Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ.
27 декабря 2008 года Кабмин назначил Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины.
2 января в 2009 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения Кабмина о назначении Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя ФГИУ.
29 января Кабмин повторно назначил Д. ПАРФЕНЕНКО исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества.
5 февраля В.ЮЩЕНКО отменил свой Указ о приостановке действия распоряжения Кабмина о назначении Д.ПАРФЕНЕНКО и. о. председателя Фонда госимущества.
Также Президент отменил свой указ, которым приостанавливал действие распоряжений Кабмина об освобождении и назначении на должности заместителей председателя ФГИУ.