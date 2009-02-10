СНБО заставляет Тимошенко вернуть РосУкрЭнерго 11 млрд. кубов газа?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Совет национальной безопасности и обороны заставляет правительство вернуть компании “РосУкрЭнерго” 11 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге для журналистов.

«Эти 11 млрд. кубических метров газа, которые принадлежат Украине, НАК «Нафтогаз Украины», который Украина честно купила у «Газпрома» и заплатила деньги в полном объеме, нас заставляют вернуть и тем самым повысить (цену) газ для населения и для промышленных потребителей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер-министр считает, что такое решение СНБО направлено на разрушение энергетической безопасности Украины.

По ее словам, таким образом «они хотят заработать 4 млрд. долларов”. “А я хочу, чтобы эти 4 млрд. долларов пошли на снижение цены на газ для населения, на снижение цены на газ для промышленных потребителей, а также на ту цену технологического газа, которая нужна, чтобы транзит был полностью прибыльным», - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 января тогдашний председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что таможня не может растаможить 11 млрд. кубометров газа, которые хранятся в украинских ПХГ, поскольку, согласно документам, владельцем этого газа является “РосУкрЭнерго”.

В свою очередь, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО настаивала, что Государственная таможенная служба должна осуществить таможенное оформление 11 млрд. кубометров газа, который НАК «Нафтогаз» приобрел у ОАО «Газпром» и который уже находится в украинских газовых хранилищах.

31 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что на таможне проходит растаможивание газа, принадлежавшего ранее «РосУкрЭнерго», в интересах НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что расчеты за этот газ с «Газпромом» в размере 1,7 млрд. дол. уже проведены средствами, полученными от «Газпрома» за транзит газа через территорию Украины.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января газовому контракту с Россией, Украина по специальной цене в 153,9 доллара за тысячу кубометров должна была выкупить 11 млрд. куб. м газа, который хранится в украинских газовых хранилищах, но не принадлежит государству.