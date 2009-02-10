Тимошенко все объяснила: она и Ющенко - просто конкуренты на выборах

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО называет Президента Виктора ЮЩЕНКО своим политическим конкурентом на предстоящих президентских выборах.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В частности, на вопрос: “На Западе создалось впечатление, что Вы и Президент часто не соглашаетесь в вопросах внешней и внутренней политики, особенно что касается отношений с Россией? С чем это связано?”, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: “Я должна подчеркнуть, что у нас нет идеологических разногласий. Мы являемся политическими конкурентами. Для внешних наблюдателей эта конкуренция может показаться жесткой и нелогичной. Речь идет, в первую очередь, о предстоящих президентских выборах”.

Она отметила, что предвыборная борьба уже практически началась и это противостояние в условиях тяжелого экономического кризиса. “Вместо того, чтобы сотрудничать над совместным решением сложных проблем, эти проблемы используются для того, чтобы получить определенные преимущества в борьбе. А это уже очень негативно. Нельзя увеличивать свою популярность за счет экономики или населения. Такой тип политиков я считаю мародерами. Но речь не идет о конкретном лице. Я говорю в целом”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.