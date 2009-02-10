Ющенко играет с Черновецким в хорошего и плохого полицейского?

Ющенко должен отстранить Черновецкого от должности председателя КГГА, поскольку его подчиненный просто не справляется со своими служебными обязанностями. Так считает один из лидеров Блока Кличко в Киевсовете, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский. По убеждению политика, сегодня Черновецкий не просто демонстрирует непрофессиональность, но и цинично пренебрегает указаниями своего непосредственного руководства.

«Ющенко своим Указом Черновецкого назначил, своим же Указом он может его и отстранить, - считает Дмитрий Андриевский. – Президенту нужно не играть с мэром в «хорошего» и «плохого» полицейского, в пятый раз отменяя повышение коммунальных тарифов, а просто взять и начать служебное расследование относительно подчиненного. Тем более, что эпизодов деятельности Черновецкого, если употреблять профессиональную лексику, накопилось много. И тарифы – не самый главный среди таких эпизодов, большинством которых сегодня занимается прокуратура».

По убеждению Дмитрия Андриевского, вопрос отстранения председателя КГГА становится крайне актуальным в условиях нынешнего финансового кризиса. «Возможно, Ющенко готов мириться с собственными электоральными потерями, связанными с поддержкой Черновецкого. Но вряд ли кому-то нужен социальный взрыв в столице Украины, когда доведенный властью до нищеты народ выйдет на улицы», - резюмировал депутат.