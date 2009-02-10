Ющенко играет с Черновецким в хорошего и плохого полицейского?
Андриевский требует уволить главу КГГА
Ющенко должен отстранить Черновецкого от должности председателя КГГА, поскольку его подчиненный просто не справляется со своими служебными обязанностями. Так считает один из лидеров Блока Кличко в Киевсовете, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский. По убеждению политика, сегодня Черновецкий не просто демонстрирует непрофессиональность, но и цинично пренебрегает указаниями своего непосредственного руководства.
«Ющенко своим Указом Черновецкого назначил, своим же Указом он может его и отстранить, - считает Дмитрий Андриевский. – Президенту нужно не играть с мэром в «хорошего» и «плохого» полицейского, в пятый раз отменяя повышение коммунальных тарифов, а просто взять и начать служебное расследование относительно подчиненного. Тем более, что эпизодов деятельности Черновецкого, если употреблять профессиональную лексику, накопилось много. И тарифы – не самый главный среди таких эпизодов, большинством которых сегодня занимается прокуратура».
По убеждению Дмитрия Андриевского, вопрос отстранения председателя КГГА становится крайне актуальным в условиях нынешнего финансового кризиса. «Возможно, Ющенко готов мириться с собственными электоральными потерями, связанными с поддержкой Черновецкого. Но вряд ли кому-то нужен социальный взрыв в столице Украины, когда доведенный властью до нищеты народ выйдет на улицы», - резюмировал депутат.