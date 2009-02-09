Омельченко говорит, что за ситуацию в Киеве должен ответить Ющенко

Народный депутат Украины, бывший городской председатель Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО возлагает ответственность за нынешнюю ситуацию в Киеве лично на Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, поскольку именно он не использует предоставленные Конституцией полномочия для наведения порядка в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-мэр Киева заявил сегодня на пресс-конференции.

“Я ответственно заявляю: за упадок и замороженное развитие Киева как столицы, его авторитет на уровне европейскому через послов, которые находятся в Киеве, авторитет Киева как столицы, как общины для Украины сегодня, к сожалению, отсутствуют, и судьбоносная вина, прямая ответственность за это лежит на Президенте Украины”, - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, именно Президент, согласно Конституции, обязан контролировать работу главы Киевской городской государственной администрации в части соблюдения законности и обеспечения развития Киева как столицы и центра Киевской области.

Однако, добавил народный депутат, глава государства не принимает никаких мер влияния на городские власти, а наоборот, считает А.ОМЕЛЬЧЕНКО, “Президент прикрывает неправомерные действия Киевской администрации и ее руководителя”.

В частности, отметил экс-мэр, Президент отменил своими указами как неправомерные и незаконные распоряжения председателя КГГА о повышении тарифов на коммунальные услуги и транспорт. “А за это время, месяц-полтора, власть незаконно с людей деньги взяла – обворовала, обобрала в больших масштабах. Но не вернула, потому что в указе Президента не отмечено вернуть”, - отметил он, добавив, что так же отсутствует пункт об ответственности за принятие неправомерных решений.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО убежден, что такие указы, которые не дают оценки противоправным действиям должностных лиц городской администрации, порождают новые противозаконные действия и решения. “Поэтому не один указ был, а три, потому что первый не дал оценки, не приостановил, второй не дал и третий не даст”, - сказал он.

По убеждению депутата, сейчас ни Секретариат Президента, ни правительство не контролируют деятельность КГГА. “Если нет подконтрольности и подотчетности, тогда есть безответственность. Вот причина того, что происходит в Киеве”, - отметил он.

Из-за этого, по мнению А.ОМЕЛЬЧЕНКО, киевские власти во главе с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ “шикует, шутит, манипулирует сознанием людей и работает на подкупах”. Он убежден, что все компетентные органы государственной власти знают о таком положении в столице, но не принимают никаких мер.

“Секретариат Президента, СБУ, Генпрокуратура все знают, но не видят, не слышат и не хотят знать... Это безразличные люди, это безразличное руководство государства на уровне президента, в первую очередь, правительства и служб – Генпрокуратуры и Службы безопасности”, - подчеркнул А.ОМЕЛЬЧЕНКО.