Патриарх Московский первый зарубежный визит нанесет в Украину

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ намерен свой первый зарубежный визит нанести в Украину. Об этом он заявил в воскресенье в Смоленске, куда совершил в эти выходные свою первую после избрания пастырскую поездку.

“Я хотел бы посетить мать городов русских - Киев, нашу древнюю столицу и центр русского православия”, - сказал патриарх.

Следующим после Смоленска городом, где собирается побывать новый патриарх, станет Калининград - второй центр епархии, которую владыка КИРИЛЛ возглавлял более 20 лет. После этого он планирует побывать в своем родном городе Петербурге и помолиться перед мощами святого благоверного князя Александра Невского, которого считает своим покровителем.

“С помощью Божьей я буду продолжать все то, что я делал ранее, - путешествовать, молиться с людьми, служить, проповедовать, общаться”, - сказал патриарх КИРИЛЛ и при этом заверил, что Церковь будет говорить с народом на "понятном языке".

Как сообщал УНИАН, новоизбранный патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ возведен на патриарший престол 1 февраля.