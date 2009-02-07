«Начхать» на решение гаагского суда для Украины было бы катастрофой?

Призывы отдельных украинских политиков игнорировать решение Международного суда ООН о разграничении черноморского шельфа являются крайне недальновидными, поскольку подобные действия привели бы к полной международной изоляции Украины и жестких санкций со стороны Совета безопасности ООН.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» (№ 4 (732), 7-13 февраля 2009 г.) заявил уполномоченный Украины в суде Владимир ВАСИЛЕНКО.

«В настоящее время раздаются разные призывы наподобие «А давайте начхаем на решение суда и не будем его выполнять!». Непризнание решения Международного суда - катастрофа для государства», - подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что гарантом выполнения решений Международного суда ООН является Совет безопасности.

«В соответствии с уставом суда и уставом ООН, Совет Безопасности ООН является гарантом выполнения решений Международного суда. И последний может обратиться к СБ ООН с просьбой ввести против страны-нарушителя международные санкции, - объяснил В.ВАСИЛЕНКО. - Я считаю, что даже рассмотрение и обсуждение возможности невыполнения решения Международного суда является недопустимым».

По его мнению, даже попытка отказа от участия в судебном процессе с Румынией привела бы к катастрофическим последствиям для Украины.

«Такого нахальства и такого неуважения к собственным международным обязательствам, к Международному суду, ко всему мировому содружеству никто и никогда не осмеливался демонстрировать. Это вызвало бы грандиозный международный скандал. Украина оказалась бы в международно-политическом вакууме», - уверен В.ВАСИЛЕНКО.

Кроме того, он отметил, что суд рассмотрел бы дело независимо от участия украинской стороны.

«Суд все равно рассмотрел бы это дело. И неучастие Украины в процессе только ухудшило бы ситуацию. Поскольку она сама отказалась бы от возможности изложить свою позицию и привести свои аргументы», - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) вынес решение, в котором отметил, что о.Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины в определении срединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный Суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находилось в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контрмеморандум.

Румынская сторона обратилась в суд, поскольку считала, что остров Змеиный является не островом, а скалой. В свою очередь, Украина доказывала, что о. Змеиный все же является островом, и длина украинской части побережья напротив спорных территорий составляет 1058 км, а румынской – 258 км. Соответственно, по убеждению Украины, спорные территории шельфа необходимо было разделить в пропорции 1 к 3: 53,3 тыс. кв. км – за Украиной, 21,9 тыс. кв. км – за Румынией.

Остров Змеиный является территорией Украины, что закреплено в договоре о добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Румынией 1997 года.