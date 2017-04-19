Кабмин разрешил медикам использовать европейские протоколы лечения

Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение по доработке и осуществлению государственной регистрации в трехдневный срок приказа министерства здравоохранения от 29 декабря 2016 года "О внесении изменений в приказ от 28 сентября 2012 №751".

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает РБК-Украина.

"Нам систему охраны надо менять, в том числе и протоколы лечения взять те, которые в европейских странах и тогда ситуация будет совсем другой", - заявил Гройсман.

Читайте такжеВ Кабмине заявили, что цены на некоторые лекарства в аптеках снизились втрое

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский отметил, что на днях должны быть утверждены 16 новых номенклатур препаратов по международным протоколам.

"Мы смогли исключить устаревшие препараты, которые не имеют доказанной эффективности и включить новые согласно новым международным протоколам. Всего уже утверждено 20 номенклатур, общественное обсуждение других 16 завершается сегодня", - заявил Линчевский.

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что введение европейских и американских протоколов лечения в Украине произойдет в ближайшее время.

"Мы совместно с Минздравом разработали проект правительственного протокольного решения. Это позволит нам зарегистрировать соответствующий приказ и буквально уже со следующего месяца украинские больницы смогут применять передовые европейские протоколы лечения", - заявил министр.

По его словам, до конца следующей недели такие нормативные акты уже будут фактически зарегистрированы.