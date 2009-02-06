У Тимошенко определили задачу МВД на период экономического кризиса

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ уверен, что Министерство внутренних дел способно не допустить возникновения хаоса в стране в сложный экономический период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве после участия в расширенном заседании коллегии МВД Украины по итогам прошлого года.

«Задача, которая будет стоять перед МВД в этот очень тяжелый год, который еще будет усложнен президентскими выборами, когда очень часто для многих дестабилизация в стране - это путь к достижению политических задач, я хочу констатировать, что МВД способно не допустить хаоса в нашей стране, как бы административно-криминальные группировки того ни хотели», - сказал А.ТУРЧИНОВ, добавив, что дестабилизация будет прекращена.

В то же время он заверил, что в Украине не будут введены какие-либо ограничения конституционных прав граждан, в частности, на проведение массовых собраний.

При этом первый вице-премьер заметил, что политические интересы определенных кругов не должны нанести вреда интересам граждан.

В то же время А.ТУРЧИНОВ согласился с тем, что сегодня необходимо на законодательном уровне повышать уголовную ответственность за преступления в сфере коррупции, незаконной миграции, торговли наркотиками и тому подобное.

Вместе с тем он выразил обеспокоенность, что высшее руководство государства уже дважды не дает возможности создать при МВД миграционную службу.

«Такие действия без аргументации, без объяснений вредят результатам работы МВД», - отметил первый вице-премьер.