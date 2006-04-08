Чорновил думал, что Янукович – бандит, а он довольно адекватный

Член Партии регионов Тарас Чорновил заявляет, что ему предлагали пост вице-премьера по гуманитарным вопросам в новом правительстве.

"Уже сватали на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам, но не захотел. Однако от должности председателя парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления не отказался бы", - сказал Чорновил в интервью "Газете по-украински".

Вместе с тем он не уточнил, кто именно предлагал ему эту должность – представители Партии регионов, или оранжевой команды.

Чорновил также рассказал о своих отношениях с Виктором Януковичем.

"До нашего знакомства с Януковичем я думал, что это какой-то страшный бандит. А потом понял, что он довольно адекватный. Не зазнается и не строит из себя непонятно кого", - сказал он.

По словам Чорновола, он перешел в Партию регионов из-за личной симпатии к Януковичу.

"Кучма предлагал его на премьера, а сам рассказывал депутатам, что это - донецкая мафия, которая все разрушит. С подачи Кучмы "нашоукраинци" готовили провал голосования за кандидатуру Януковича. Он победил тогда из-за того, что втихаря не доверял Ющенко и договорился с другими фракциями. Потом Кучма приложил силы, чтобы наш лидер не стал президентом... А у "нашоукраинцев" все было мат через мат. Или с одним вопросом: "Где здесь бабло лежит?", - рассказал он.

Чороновил также отметил, что с Ринатом Ахметовым познакомился во время второго тура президентских выборов 2004 года.

"Он пришел в штаб поддержать Януковича. Вел себя очень скромно. Говорил мало. Был в штабе и на третьем туре. Многие люди, которые думали, что он чуть ли не "из детей пельмени себе делает", сейчас изменили мнение", - рассказал он.

На вопрос, будет ли Ахметов лоббировать интересы своего бизнеса в парламенте, Чорновил ответил:

"Он же не Порошенко. И даже не Пинчук. Ему это не нужно. Бизнес с 2000 года абсолютно прозрачный. Все отлажено, как часы. Поэтому Ахметову уже не нужно это контролировать. Так вот он идет в большую политику".

Он также сказал, что не владеет никаким бизнесом.

"Ко мне деньги не пристают. Лишь создают проблемы. Собственного бизнеса у меня нет, а политику таковым не считаю", - сказал Чорновил.

Украинская правда