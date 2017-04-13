Тиллерсон призвал партнеров по G7 сделать больше для Украины - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" призвал партнеров сделать больше для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал журналистам.

Климкин сообщил, что Тиллерсон проинформировал своих коллег из стран G7 во время встречи в Италии. "Он сказал: Мы готовы сделать для Украины больше, мы всегда с Украиной. Каждый, кто сидит вокруг этого стола, тоже должен сделать больше". И это очень важно", - подчеркнул Климкин.

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Также он сообщил о деталях последнего телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом.

"Открою: когда последний был разговор президента с вице-президентом Соединенных Штатов, он кроме всего, что было, как политик и как человек, который действительно пытается помочь нам в нашей борьбе, у него была очень простая фраза, кроме всех важных политических мессиджей: Мы с вами. Вот буквально", - сказал Климкин.

"По его словам, мы с вами. Не может быть больше, и не может быть меньше. Оно или есть, или его нет. И наши американские друзья это всегда очень четко демонстрировали", - отметил Климкин.

Министр заверил, что работа с новой американской администрацией является очень плотной. "При этом работаем и с Государственным департаментом, и работаем с теми, кто находится в Совете национальной безопасности при Белом доме), и, опять таки, кто говорит, что мы верим в заявления, кто-то - что не верим в заявления. Давайте верить в действия. Сейчас мы видим реальные действия американской стороны", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Италии состоялась встреча глав МИД G7. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что Тиллерсон перед тем, как отбыть 12 апреля с визитом в Москву, поинтересовался у своих европейских коллег из стран "Большой семерки", почему американские избиратели должны волноваться из-за конфликта в Украине. По словам Эро, Тиллерсон открыто спросил: почему американские налогоплательщики должны беспокоиться об Украине? Эро ответил: "Это в интересах налогоплательщиков США, чтобы Европа была защищенной и прочной политически и экономически... Вы не хотите слабую Европу, разбитую на куски и немощного".

Представитель Госдепартамента США Роберт Хаммонд объяснил, что имел в виду Тиллерсон. Хаммонд, который является советником Тиллерсона из средств коммуникации, охарактеризовал вопрос двумя словами - что то был "риторический прием". Утверждалось, что на самом деле Тиллерсон четко говорил, что США и Европа не должны отменять санкции, введенные против России за ее вторжение в Украину и аннексию Крыма.

12 апреля в Москве состоялись переговоры госсекретаря США Тиллерсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным. После переговоров Тиллерсон подчеркнул, что пока Россия не выполнит полностью Минские соглашения, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией.

Сегодня, 13 апреля, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Тиллерсон и Путин не обсуждали подробно ситуацию в Украине.