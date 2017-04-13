Полторак обсудил с конгрессменами США предоставление Украине оборонительного оружия

Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с членами Комитета по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США вопрос о возможности предоставления Украине оборонительного оружия.

Об этом Полторак сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, Соединенные Штаты Америки заинтересованы в успехах Украины и эффективных реформах.

«Во время сегодняшней встречи представители Конгресса США, которые являются членами Комитета Вооруженных сил, подтвердили свою четкую позицию по поддержке Украины в нашей борьбе за территориальную целостность и выразили восхищение смелостью и отвагой украинских военных, которые противостоят врагу», - написал министр.

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Он отметил, что в ходе встречи с конгрессменами обсудил текущую ситуацию на востоке Украины, ход военной реформы и вопросы возможности предоставления Украине оборонительного оружия.

«Благодарен правительству Соединенных Штатов и всему народу за последовательную поддержку», - добавил Полторак.