В Конгресс США внесли законопроект о предоставлении Украине летального оружия
Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает передачу Украине 150 млн долл. на военные нужды.
Согласно тексту документа, предлагается передать средства до 30 сентября 2017 года, передает 112 Украина.
Данный вопрос включен в комплексный законопроект о военных расходах. Цели, на которые направят эти деньги, включают в себя обучение украинских военных, покупку обмундирования, а также летального оборонительного оружия.
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Кроме того, конгрессмены готовы направить средства на различного рода поддержку, в том числе армии и национальных сил безопасности Украины.
В проекте закона сказано, что "никакие средства из этих фондов не могут использоваться для поставок систем ПЗРК".
За исполнение законопроекта будет отвечать Пентагон совместно с Госдепартаментом.