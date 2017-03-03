В Конгресс США внесли законопроект о предоставлении Украине летального оружия

Согласно тексту документа, предлагается передать средства до 30 сентября 2017 года, передает 112 Украина.

Данный вопрос включен в комплексный законопроект о военных расходах. Цели, на которые направят эти деньги, включают в себя обучение украинских военных, покупку обмундирования, а также летального оборонительного оружия.

Читайте такжеВ МИД России заговорили о возможных "новых трагедиях" в случае поставок Украине из США летального оружия

Кроме того, конгрессмены готовы направить средства на различного рода поддержку, в том числе армии и национальных сил безопасности Украины.

В проекте закона сказано, что "никакие средства из этих фондов не могут использоваться для поставок систем ПЗРК".

За исполнение законопроекта будет отвечать Пентагон совместно с Госдепартаментом.