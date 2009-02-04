Черновецкий через неделю выпустит первый сольный альбом

Через неделю планируется выпуск диска популярных песен 80-х годов в исполнении Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил сегодня журналистам.

«Да, я выпускаю диск. Через неделю он появится. Сейчас я согласовываю с исполнителями этих очень популярных, хороших песен 80-х годов ценовые вопросы», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На вопрос, какие именно песни он записал для диска, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил, что «очень душевные», в том числе песни Владимира Высоцкого.

«Я пою их не хуже, лучше, чем исполнители. Единственное, я не могу сравниться с Высоцким. Я пою его песни очень хорошие, но… конечно, это великий человек. По-моему, это не он поет, а сам Господь Бог», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.