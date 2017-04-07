Отмена санкций против РФ четко связана с выполнением Минских соглашений - посол ФРГ

Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель отмечает, что позиция его страны относительно санкций, введенных против Российской Федерации, неизменна, и их отмена возможна лишь после полного выполнения Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время панельной дискуссии "Европа: столкновение интересов" в рамках 10-го Киевского форума.

Комментируя позицию немецкого правительства относительно санкций, посол сказал: "Мы были очень четкими, мы считаем, что окончательная отмена санкций решительно связана с выполнением Минских соглашений".

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"Мы всегда заявляли об этом, и мы, как и прежде, придерживаемся этого", - сказал посол.

В то же время он отметил необходимость консенсуса в Европейском Союзе по вопросу санкций. Также, по его мнению, результаты президентских выборов во Франции могут повлиять на этот консенсус.

Он подчеркнул, что, какой бы ни была критика в отношении санкций и Минских соглашений, существует много недовольства, но, по его мнению, это недовольство оправдано.

"Мы также недовольны причиной этих событий, но если вы хотите убрать это из повестки дня, потом появляется очевидный вопрос: что будет вместо этого? И по этому вопросу я не уверен, что существует четкий ответ, который одновременно убедителен и реалистичен", - добавил посол.

Вместе с тем, он сказал, что введение санкций стало неизбежным после событий, которые произошли в 2014 году в Украине, чтобы остановить действия России.

"Никто не был счастлив от введения санкций и получения ответный контрсанкций. Это стало болезненным для всех, но это та цена, которую мы готовы платить, потому что мы считаем, что на кону стоят гораздо более важные вещи", - сказал посол.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Латвии Раймондс Вейонис подчеркнул, что отмена Евросоюзом антироссийских санкций возможна лишь в случае полного выполнения Минских договоренностей.

«Мы считаем, что пересмотр введенных санкций против России возможен только тогда, когда будут полностью выполнены Минские договоренности. Это включает в себя выведение милитарных формирований, наемников, военной техники с территории Украины, а также полный контроль Украиной российско-украинской границы», - добавил Вейонис.