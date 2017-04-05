В Украину приедет замгенсекретаря НАТО

Заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Роуз Геттемюллер 6-7 апреля посетит Украину для проведения встреч с представителями украинской власти.

Об этом говорится в сообщении Альянса.

В рамках визита она встретится с премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным, первым заместителем министра обороны Иваном Руснаком и другими украинскими высшими должностными лицами.

Читайте такжеКлимкин поблагодарил НАТО за поддержку в противостоянии российской агрессии

Также Геттемюллер проведет встречу с лидерами крымских татар.

"В четверг, 6 апреля, госпожа Геттемюллер посетит открытие Киевского форума, на котором она в пятницу, 7 апреля, произнесет речь и затем ответит на вопросы", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального секретаря Альянса также выступит с речью и даст ответы на вопросы студентов в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.