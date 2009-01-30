Черновецкий говорит, что проверка из Кабмина - от лукавого

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что с понедельника проверять деятельность мэрии начнет комиссия из Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом столичный председатель сообщил сегодня на брифинге.

Мэр выразил удивление в связи с этой проверкой, поскольку считает, что никаких нарушений в деятельности мэрии нет.

“С понедельника к нам переезжает весь Кабинет министров проверять все, что только мы пытаемся возродить, наполнить бюджет”, - сказал городской председатель. В связи с этой проверкой он намерен в ближайшие три дня срочно подписать все важнейшие для города распоряжения и решения. Он отметил, что будет работать и завтра, и в воскресенье.

Вспоминая о распоряжении относительно повышения тарифов на ЖКУ в столице, которое завтра будет опубликовано в газете “Хрещатик”, он сказал, что в случае необходимости за эти дни сможет внести в него изменения, если получит замечания специалистов.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ связывает проверку Кабмина с “противоречиями в философии”, с тем, что его деятельность всегда воспринимается как оппозиционная.

“Искать у нас нечего. Все это (проверка – УНИАН) от лукавого. Но мы знаем, как с этим бороться... Меня всегда преследовали, потому что я был всегда оппозиционером”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. “Я сегодня же буду готовить исковое заявление и привлекать к ответственности всех, кто будет пытаться сломать мою волю, направленную на улучшение жизни простых киевлян”, - сказал мэр.

В свою очередь присутствующий на брифинге заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ выразил убеждение, что проверка от Кабинета министров “парализует работу Киевской городской госадминистрации”.

“А потому, чтобы единственная экономическая модель по всей Украине, которая попробовала не воспринять кризис как таковой, а выйти из этого кризиса путем привлечения новых поступлений в бюджет путем оптимизации дополнительных частей, путем другого менеджерского подхода, как это происходит в КГГА, попробуют умножить на нуль и просто прекратить, чтобы это не имело распространения по всей стране, а следовательно не показало большую эффективность, чем на сегодняшний день показывает позиция кризисных явлений Кабинета министров Украины. И, вообще, позиция государственного подхода к тому, как выходить из кризиса”, - сказал О.ДОВГИЙ.