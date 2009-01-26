Глава ЦИК говорит, что не подписывал «секретных писем» о выборах Президента

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ называет “абсолютной дезинформацией” заявление народного депутата от БЮТ Сергея МИЩЕНКО о том, что руководство ЦИК выступает за проведение следующих президентских выборов в декабре 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате ЦИК.

“Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ с большим удивлением узнал из распространенного в средствах массовой информации заявления народного депутата Сергея МИЩЕНКО о том, что якобы „руководство Центризбиркома направило секретное письмо Президенту, что срок полномочий нынешнего главы государства завершается в декабре 2010 года, и поэтому выборы должны проводиться именно в декабре 2010 года”, - говорится в сообщении ЦИК.

Руководитель Центризбиркома считает, что подобные заявления выглядят как провокация и в то же время свидетельствуют об уровне правового сознания и культуры тех, кто их провозглашает. В.ШАПОВАЛ категорически утверждает, что им ни одного документа по поводу „определения срока полномочий нынешнего главы государства” не было подписано и тем более направлено в Секретариат Президента Украины. “Поэтому данное заявление – абсолютная дезинформация”, - отметил он.

Глава Комиссии напоминает, что решение соответствующего вопроса к компетенции Центральной избирательной комиссии или отдельных ее должностных личностей не отнесено, о чем он уже имел возможность публично заявлять.

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике Сергей МИЩЕНКО (БЮТ) 23 января, в частности, заявил, что по данным его источников в Секретариате Президента и ЦИК, руководство Центризбиркома направило секретное письмо Президенту, что срок полномочий нынешнего главы государства завершается в декабре 2010 года, и поэтому выборы должны проводиться именно в декабре 2010 года. “Но мы все прекрасно понимаем, что это заказ, и это нереально”, - сказал он.

Как известно, статья 103 Конституции Украины предусматривает, что очередные выборы Президента проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий главы государства.

В.ЮЩЕНКО занял должность Президента Украины 23 января 2005 года.

В декабре прошлого года В.ЮЩЕНКО заявил о намерении обратиться в КС по поводу определения даты следующих президентских выборов, подчеркнув, что решение этого вопроса - исключительно в компетенции КС.