ГПУ не нашла подтверждений воровства российского газа

Генеральная прокуратура Украины не нашла фактов, которые подтверждали бы заявления о несанкционированном отборе российского газа.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

Он напомнил, что 12 января Генпрокуратура получила от Президента поручение проверить заявления о несанкционированном отборе газ.

А.МЕДВЕДЬКО отметил, что Генпрокуратура подключила к этой работе все правоохранительные органы: МВД, СБУ, а также налоговую и таможенную службы, Главное контрольно-ревизионное управление, дала поручение прокурорам Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Одесской областей, на территории которых расположены газораспределительные станции.

“Мы получили от них ответы, что соответствующие проверки с выездом на места осуществлены. Были опрошены работники станций, осмотрены счетчики и так далее. В результате получили информацию о том, что факты несанкционированного отбора российского газа не установлены. Эта работа еще продолжается, и после ее окончания мы дадим ответы на все поставленные вопросы”, - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Он отметил, что Генпрокуратура проводит проверку расчетов предприятий за потребленный ими природный газ, в частности проверяются 120 предприятий с самой большой задолженностью. “По результатам проверки по состоянию на 20.01.09 к предприятиям-должникам заявлены 17 исков о взыскании задолженности на сумму около 22 млн. грн., внесены 180 актов прокурорского реагирования на устранение выявленных нарушений. Только по текущим результатам этой проверки реально возмещено 30 млн. грн.”, - сказал генпрокурор.

При этом, по словам А.МЕДВЕДЬКО, ТЭК находится в постоянном поле зрения прокуратуры, и в прошлом году было возбуждено 240 уголовных дел, подавляющее большинство которых передано в суд. По актам прокурорского реагирования около трех тысяч должностных лиц привлечены к разным видам ответственности, возмещено 630 млн. грн.

В то же время генпрокурор отметил, что среди дел, которые расследовались в прошлом году, не было ни одного, которые было бы связано с несанкционированным отбором газа.

Как сообщал УНИАН, 12 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору А.МЕДВЕДЬКО проверить заявления о якобы несанкционированном отборе Украиной российского газа. В.ЮЩЕНКО обратился к генеральному прокурору с письмом, в котором выразил беспокойство в связи с распространением заявлений в отечественных и зарубежных СМИ о несанкционированном отборе Украиной из магистральных транспортных сетей экспортированного из России в страны Западной Европы газа.