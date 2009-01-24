Тимошенко советует госадминистрациям не класть деньги на депозиты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает Национальный банк Украины в ближайшие день-два разблокировать депозитные счета местных государственных администраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с председателями областных госадминистраций по вопросам выплаты зарплат и пенсий.

«Я понимаю, что многие местные бюджеты положили свои деньги на депозиты и сейчас имеют проблемы с их возвратом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр обратилась к главам облгосадминистраций с просьбой срочно направить телеграммы Главному контрольно-ревизионному управлению с указанием названий банков, в которых открыты депозитные счета.

Ю.ТИМОШЕНКО также поручила ГлавКРУ до 26 января обобщить всю информацию о фактах задержки выплаты депозитов местным органам власти.

В то же время глава правительства считает, что сейчас местные органы власти должны отказаться от размещения средств на депозитных счетах.

«Нам нужно сейчас не зарабатывать проценты, нам нужно сейчас нормально финансировать все расходы бюджета», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.