"Думаю, все еще переменится": Самойлова прокомментировала недопуск на "Евровидение" в Украине

Российская певица Юлия Самойлова, которой в среду Киев отказал во въезде в Украину, не теряет надежды выступить на конкурсе "Евровидение" и считает, что ситуация может изменится.

Об этом она сказала в эфире "Первого канала".

"За всем этим (решением Киева) очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь. Я почему-то думаю, что все еще переменится", - заявила Самойлова.

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Как известно, участнице Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой запретили въезд в Украину сроком на три года. По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле. 20 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет заменять участника Евровидения-2017, если Самойлову не пустят в Украину из-за ее посещения оккупированного Крыма.