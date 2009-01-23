Немецкий импортёр российского газа готовит иск к Газпрому

Крупнейший немецкий импортёр российского газа "E.ON Ruhrgas" готовится предъявить Газпрому иск о возмещении убытков.

Как считают в концерне, серьёзный финансовый ущерб был нанесён во время двухнедельного перерыва в поставках газа из-за конфликта с украинским Нафтогазом. Как сообщает радиостанция Немецкая волна, сейчас в Рургазе занимаются подсчётами, после чего обещают непременно связаться с Газпромом.

Эхо Москвы